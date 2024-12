Der Fall von mutmaßlichen Morden eines Palliativmediziners scheint sich massiv auszuweiten. Nachdem zunächt vier Fälle untersucht wurden und später acht, ermittelt die Polizei nun in mehr als 40 Fällen von Verstorbenen.

Schon vor Wochen hieß es von der Staatsanwaltschaft, dass es wohl nicht nur vier Opfer gibt. Eine Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamts hat nun deutlich mehr Patienten ausfindig gemacht, die als Opfer infrage kommen, heißt es in der Zeitung. In dem Zusammenhang sind auch schon im Herbst mehrere Leichen exhumiert worden.

Ein Berliner Palliativarzt könnte deutlich mehr Menschen getötet haben als bisher bekannt. Nach rbb-Informationen von Mittwoch ermitteln die Berliner Behörden nun in mehr als 40 Fällen. Vorher hatte die Bild-Zeitung [Bezahlinhalt] darüber berichtet.

Seit August sitzt ein Berliner Palliativarzt in Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen getötet haben soll. Bisher war von vier Opfern die Rede, nun wird dem Mann bereits achtfacher Mord vorgeworfen. Sein Motiv: offenbar Mordlust.

Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm vorgeworfen, vier Patienten getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht.

Nach rbb-Informationen hat der Verdächtige sich in seiner Dissertation als Mediziner wissenschaftlich mit Tötungsdelikten beschäftigt, dabei unter anderem mit der Dunkelziffer, also unentdeckten Tötungsdelikten, und mit Patiententötungen.

Vor seiner Tätigkeit in Berlin war er laut Social-Media-Profil unter anderem in Kliniken und Praxen in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Nach Angaben von vergangener Woche habe er sich bisher zu keinem der Vorwürfe geäußert.