Weil er einen Bekannten auf die Gleise am Berliner S-Bahnhof Oranienburger Straße stieß und dieser von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet wurde, ist ein 32-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Außerdem ordnete das Berliner Landgericht am Mittwoch eine Unterbringung des Manns in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann und das 48-jährige Opfer im Mai dieses Jahres wegen einer Flasche Alkohols in Streit geraten waren. Aus Wut stieß der 32-Jährige seinen stark betrunkenen Bekannten schließlich in das Gleis, auf das kurze Zeit später eine S-Bahn einfuhr. Trotz Gefahrenbremsung durch den Zugführer erfasste die Bahn den 48-Jährigen, der noch vor Ort starb. Der 32-Jährige wurde der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen.