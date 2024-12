Eine Radfahrerin ist von einem ins Schleudern geratenen Auto in Berlin-Weißensee (Pankow) erfasst und schwer verletzt worden. Die 46-Jährige erlitt bei dem Unfall am Freitag innere Verletzungen und Brüche im Rumpf- und Kopfbereich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.



Zuvor waren an der Kreuzung Börnestraße Ecke Langhansstraße zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon schleuderte gegen die Radfahrerin und zwei parkende Autos. Der 41 Jahre alte Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Die 53 Jahre alte Fahrerin des anderen Unfallautos kam mit Verletzungen im Kopfbereich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte.