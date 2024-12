Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) rufen in Ansagen nun auch dazu auf, lautes Musikhören in ihren Bussen zu unterlassen. Seit dem Wochenende gebe es eine Ansage, die Fahrgäste darum bittet, das laute Abspielen von Videos und Musik auf ihrem Handy oder das laute Telefonieren zu unterlassen, teilte das Unternehmen am Montag auf rbb|24-Anfrage mit.

Bereits seit Frühling setzt die BVG die Ansagen in ihren Bussen ein, um die Fahrerinnen und Fahrer zu entlasten. Bislang waren dort Sätze zu hören wie: "Bitte sei achtsam, vielleicht braucht jemand deinen Sitzplatz dringender" oder "Bitte halte dich fest, damit du sicher stehst."