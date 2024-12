Schweinekopf vor Moschee in Frankfurt (Oder) entdeckt

Vor einer Moschee in Frankfurt (Oder) wurde am Samstag ein Schweinekopf gefunden. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Montag mit.

Den Angaben zufolge legten Unbekannte den Kopf vor der Tür des Gebetsraumes des Vereins "Muslime an der Oder" in der Leipziger Straße ab. Der Staatsschutz ermittelt.

Das Schwein gilt im Islam als unreines Tier. Ein Schweinekopf vor der Tür eines Moslems ist deshalb eine Beleidigung.

Im September 2024 war in Beeskow die Asylunterkunft der Stadt ebenfalls mit Schweineblut beschmiert wurden. Auch zwei Schweineköpfe waren damals über den Bauzaun geworfen worden.