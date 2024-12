Mehr als 360 Weihnachtsbäume in Vogelsdorf gestohlen

Do 19.12.24 | 14:40 Uhr

In Brandenburg sind erneut Weihnachtsbäume im großen Stil gestohlen worden. Mehr als 360 Tannen haben unbekannte Diebe in Märkisch-Oderland geklaut, wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte.

Betroffen ist eine Verkaufsstelle für Weihnachtsbäume in Vogelsdorf. Der Sachsschaden liegt nach Angaben der Polizei bei mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst in dieser Woche war der Diebstahl von 100 Bäumen in Cottbus bekannt geworden.