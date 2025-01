Es wird dunkel auf Berliner Autobahnen: Ihre Beleuchtung wird nach und nach abgeschaltet. Autobahnen seien mit Abstand die sichersten Straßen in Deutschland, "die Beleuchtung hat keinen Einfluss auf das Unfallgeschehen", teilte die stellvertretende Direktorin der Niederlassung Nordost der Autobahn GmbH, Kerstin Finis-Keck, mit. Eine unbeleuchtete Autobahn sei genauso sicher wie eine mit Beleuchtung. Am Donnerstagabend hatte eine unbeleuchtete Teilstrecke der A100 für Verwunderung gesorgt.



Die Straßenausstattung, insbesondere lichtreflektierende Markierungen, seien in den vergangenen Jahren weitestgehend auf den neuesten Stand gebracht worden, hieß es weiter von der Autobahn GmbH. Zudem sei die Beleuchtung moderner Autos lichtstark. Sie verwies auf Studien des Berliner Senats, die sich mit sicherheitsrelevanten Aspekten der Umstellung beschäftigten. Mit der Abschaltung werde auch CO2 eingespart und gegen die Lichtverschmutzung vorgegangen, auch die Kostenersparnis sei ein Faktor.