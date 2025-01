Ein bekanntes Kunstwerk mit deutscher Fahne und Davidstern an der East Side Gallery ist erneut beschmiert worden. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Den Angaben zufolge bemerkten Beamte in der Nacht Schriftzüge an einem Teil der Berliner Mauer in Friedrichshain nahe der Oberbaumbrücke. In der Polizeimeldung heißt es, es habe sich um "Schriftzüge in arabischer Sprache mit Bezug zum Nahostkonflikt" gehandelt.



Wie die Presseagentur EPD unter Berufung auf die Polizei mitteilte, wurden insgesamt fünf Schriftzüge auf das Teilstück angebracht. Zwei Schriftzüge konnten demnach entziffert werden: Unter anderem sei auf Arabisch "Gott ist großartig" geschrieben worden.