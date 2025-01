Vom 6. Januar, 21 Uhr, bis zum darauffolgenden Morgen um 5 Uhr ist der als Avus bekannte Abschnit nicht befahrbar. Die Sperrung beginnt an der Anschlussstelle Spanische Allee und endet am Kreuz Zehlendorf .

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird die A115 von Berlin in Richtung Potsdam voll gesperrt. Der Grund dafür ist die "nicht mehr aufschiebbare Sanierung" der Strecke, schreibt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) [viz.berlin.de] . Die bevorstehende Instandsetzung werde nun vorbereitet.

Ohne die Vollsperrung wären mehrmalige, kurzfristige Verkehrsstörungen unausweichlich gewesen, so Normann. "So machen wir das einmal und in einer Zeit, wo wenige Menschen auf die Strecke angewiesen sind. So entlasten wir alle Verkehrsteilnehmenden und belasten nur unsere Kolleginnen und Kollegen mit dem Nachteinsatz."

Die Arbeiten sind laut VIZ Teil der Vorbereitung auf eine grundhafte Sanierung der A115 im Abschnitt zwischen Spanischer Allee und der Landesgrenze zu Brandenburg. Über diese seit Anfang Oktober informiert worden, heißt es. Bis Anfang August 2026 soll die Autobahn in dem Abschnitt mit "Dringlichkeit" instandgesetzt werden.