Auf der B102 zwischen Brandenburg an der Havel und Bad Belzig ist am Freitagnachmittag ein Linienbus verunglückt.



Nach Informationen der Polizei kam der Bus am Ortseingang von Golzow im Kreis Potsdam-Mittelmark wegen der glatten Straßen von der Fahrbahn ab und kippte in einen Graben. An Bord waren zum Unfallzeitpunkt 15 Fahrgäste. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt.



Die Bergung des Busses sollte sich laut Polizei mehrere Stunden hinziehen. Die Bundesstraße bleibt während der Arbeiten im betroffenen Bereich gesperrt.