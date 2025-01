An mehreren Schulen in Brandenburg an der Havel sind Drohmails eingegangen. Insgesamt seien acht Schulen im Stadtgebiet betroffen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Die Polizei habe die betroffenen Schulen bereits abgesucht. Die Beamten sehen nach eigenen Angaben derzeit aber "keine Gefahrenlage". Zunächst hatte die " Märkische Allgemeine Zeitung " berichtet.

An mehrere Schulen in Brandenburg sind Drohmails geschickt worden. Die Polizei nahm die Drohungen ernst, konnte im Laufe des Tages aber Entwarnung geben. In der Vorwoche hatte es bereits Drohungen gegen mehrere Berliner Schulen gegeben.

Bereits im September 2024 waren inhaltlich identische Drohmails an mehrere Schulen in Brandenburg geschickt worden. Betroffen waren demnach 13 Schulen in Brandenburg an der Havel, zwei in Potsdam und eine in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark). Die Polizei überprüfte damals jede der betroffenen Schulen, fand aber keine Indizien. In vereinzelten Fällen kam es zu Unterrichtsausfall.