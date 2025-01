Faktenchecker Sonntag, 19.01.2025 | 14:01 Uhr

Am Montag warf Sakr einen Stein, am Dienstag fuhr er dann schon ein (natürlich nur kurz). Dank „beschleunigtem Verfahren“. Weil der Stein ein Fenster des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe traf (geht gar nicht!), und namentlicher Syrer zuvor Chef Olafs Kanzleramt mit Exkrementen beschmierte. Vielleicht hilft eine Reise in die syrische Heimat, um den Kerl zur Besinnung zu bringen? Da passt es sehr gut, dass unsere Mädels in Führungspositionen, Annalena und Nancy, genau ein solches Heimatreisen-Programm auf den Weg bringen wollen. Syrer (echte und falsche?) sollen sich „ein Bild machen, ob Häuser noch stehen“, und dann überlegen, ob es nicht zuhause doch am schönsten ist.