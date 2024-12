Das Café "Bajszel" in der Nähe des S-Bahnhofs Neukölln ist am Sonntagabend erneut attackiert worden. Gegen 19 Uhr und im laufenden Betrieb wurde eine Fensterscheibe des Cafés in der Emser Straße mit einem Stein beschädigt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.

Laut Polizei flüchtete der bisher unbekannte Täter vom Tatort. Verletzt wurde niemand.

Da ein politisches Motiv mit Bezug zum Nahostkonflikt nicht ausgeschlossen werden könne, habe der Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen, hieß es.