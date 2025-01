Queer-Verband kritisiert "Sichtkontrolle" in Saunen

Der Verband Queere Vielfalt hat eine Empfehlung des Deutschen Sauna-Bunds zur "Sichtkontrolle" des Geschlechts von Saunagästen scharf kritisiert. Es handele sich um eine "diskriminierende Regelung", erklärte Julia Monro, Vorstandsmitglied des Verbands Queere Vielfalt (LSVD+) am Dienstag in Berlin. Trans- und intergeschlechtliche Menschen würden damit unter Generalverdacht gestellt.

Monro bezog sich auf einen "Leitfaden", den der Sauna-Bund Ende Dezember veröffentlicht hatte [sauna-bund.de]. Dabei geht es um den Zutritt in "geschlechtsspezifische Bereiche", insbesondere Frauen-Saunas. An der Kasse solle eine "Sichtkontrolle des Erscheinungsbildes" zu der Frage erfolgen, ob ein Gast "als männlich, weiblich oder divers wahrgenommen" werde, heißt es in der Empfehlung. Ein Zutrittsrecht zu "geschlechtsspezifischen Bereichen" hätten nur Menschen, "deren primäre Geschlechtsmerkmale entsprechend sind".