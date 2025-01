Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Gewaltdelikt mit Stichwaffe in Casekow (Uckermark) haben Anhaltspunkte für eine "Beziehungstat" ergeben. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

"Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand ist es so, dass die 19-Jährige, die bei der gestrigen Bluttat schwer verletzt worden ist, die frühere Partnerin des 27-jährigen Tatverdächtigen ist", sagte Roland Kamenz, Pressesprecher der Polizeidirektion Ost dem rbb. Demnach soll die verletzte 19-jährige kurz vor der Tat am Montagmorgen die Beziehung zu dem Beschuldigten beendet haben. Bei dem Angriff des Beschuldigten habe sie in eine andere Wohnung des Hauses flüchten und sich in Sicherheit bringen können.