Der Elefantenbulle Victor ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verstorben. Das teilte der Berliner Zoo am Mittwoch mit.

Die Todesursache ist bisher unklar. Der Berliner Zoo hat Fachleute damit beauftragt, herauszufinden, woran der Elefantenbulle gestorben ist.

Demnach beobachtete das Veterinär-Team des Zoos Victor bereits seit mehreren Wochen genauer. Nach Angaben des Zoos litt der Elefant an Gewichtsverlust. Zuletzt seien am Montag Blut-, Kot- und Urinproben für umfangreiche Labordiagnostik an führende Labore in Europa geschickt worden.

"Elefantenbullen gehören zu den schwierigsten Patienten", sagte Andreas Pauly, Leiter der Abteilung für Tiergesundheit, Tierschutz und Forschung für uns Tierärzte. "Die Diagnostik ist sehr herausfordernd. Zum einen kommen wir durch den geschützten Kontakt nicht so einfach an die Tiere heran. Zum anderen kommen Röntgen und Ultraschall auch allein aufgrund ihrer enormen Größe für viele Bereiche des Körpers nicht in Frage", so Pauly weiter.