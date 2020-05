Bettina Schinko ist Schauspielerin, Kommunikations- und Sprechtrainerin in der "Sprechbar" in Charlottenburg. Wenige Tage vor Schließung spielte sie noch die "Lise Meitner" im Theaterhaus Berlin-Mitte. Sie kommt aus Karlsruhe, hat in Deutschland und New York Theaterspielen gelernt, zehn Jahre auf der Bühne gestanden und in Fernsehserien und –filmen mitgespielt. Aktuell gibt sie Einzelkommunikationstrainings.