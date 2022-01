Elisabeth S.* ist 42 Jahre alt und Sozialarbeiterin. Sie arbeitet in einem Sozialamt in einem Bezirk im Osten Berlins. Ihre Klienten stammen, etwas verallgemeinert formuliert, alle aus dem Spektrum der vulnerablen Gruppen. Ihnen begegnet sie bei Hausbesuchen, im Amt oder am Telefon. Im Homeoffice zu arbeiten ist wenig sinnvoll für Elisabeth. Im Amt trifft sie allerdings auch auf ihre vielfach ungeimpften Kollegen und Kolleginnen, wie sie erzählt. So geht es Elisabeth:

Mir geht es, was meine Arbeit betrifft, nicht gut. Meine Arbeitsbedingungen sind wegen Corona stark eingeschränkt. Um den Hilfebedarf meiner Klienten zu ermitteln, treffe ich sie normalerweise in ihrer häuslichen Situation. Es handelt sich im Prinzip durchweg um Menschen, die den vulnerablen Gruppen angehören. Ich muss sie aber – aus verschiedensten Gründen – meist persönlich treffen. Und dabei mich selbst und sie auch vor Corona schützen.

Die Gespräche soll ich derzeit möglichst telefonisch führen. Aber darunter leidet die Kommunikation merklich. Am Telefon bin ich die Frau vom Sozialamt, die komische Fragen stellt. Das ist in der persönlichen Kontaktaufnahme meist anders. Obwohl bei persönlichen Treffen die Gespräche mit Maske auch nicht so einfach sind.

Denn es gibt viele Leute, die mich nicht gut hören oder verstehen. Doch die Masken sind bei den persönlichen Treffen eigentlich noch das geringste Problem. Häufig wohnen die Menschen in beengten Verhältnissen, in denen man weder Abstand halten noch lüften kann. Und dann ist da noch die Sache des Corona-Status' meiner Klienten. Wenn sie zu mir in die Behörde kommen, müssen sie ja den 3G-Status nachweisen. Aber wenn ich sie besuche, kann ich nicht nachprüfen, ob die Person geimpft, genesen oder wenigstens getestet ist.

Ich frage auch ungern danach. Das ist insgesamt inzwischen meine Haltung zu diesem Thema. Ich vermeide Corona-Gespräche oft – und insbesondere dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist nicht geimpft. Was für mich in meinem Arbeitskontext sehr oft vorkommt. Es ist schon bizarr: In meinem privaten Umfeld sind so gut wie alle Menschen geimpft, in meinem beruflichen die wenigsten – und das gilt nicht nur für mein Klientel, sondern sogar für meine Kollegen auf dem Amt.