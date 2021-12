Vor zwei Jahren ist Arin als frisch ausgebildeter Pfleger aus Niedersachsen nach Berlin gezogen und hat begonnen, an der Charité als Intensivpfleger zu arbeiten. Er wollte seinem Anspruch an den Job gerecht werden, schaffte das aber nur in seltenen Fällen. Die vierte Welle war für Arin wie ein Weckruf: Er möchte unter den aktuellen Bedingungen nicht länger als Pfleger arbeiten. Seine Schichten hat er bereits auf ein Minimum reduziert und will in naher Zukunft ganz aus dem Beruf ausscheiden, um sich umzuorientieren.

Du musst ja auch abwägen: Was mache ich zuerst, was mache ich nicht? Und wenn du fast eine Handvoll Patienten hast, die alle Hilfe brauchen, die alle schwerstkrank sind und du überlegen musst: Was tue ich jetzt zuerst oder wo gehe ich als erstes hin? Da piept was und da macht was - du bist an so einem Punkt, du stehst mit dem Rücken zur Wand und es ist niemand da. Niemand.



Es braucht mehr Pflegekräfte! Pflegekräfte, die für diese Berufung einstehen. Die am Bett stehen, die mitarbeiten, die zusammen im Team arbeiten und die sich genauso wie ich wünschen, glücklich zu sein, mit dem was sie tun. Das passt eigentlich nicht zusammen! Aber so kann ich nicht weiterarbeiten. Ich kann’s nicht. Wirklich nicht.