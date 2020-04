Corona betrifft uns alle in Berlin und Brandenburg – mehr als jedes andere Ereignis zuvor. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

Bettina, 39 Jahre, Redakteurin (in Elternzeit), wohnt mit ihrem Partner und zwei Kindern in Treptow-Köpenick. Ihre Tochter ist im Januar 2020 zur Welt gekommen.

"Es sind einfach andere Zeiten", sagt unsere Kinderärztin. In diesen Wochen weicht sie von ihren sonstigen Empfehlungen ab und rät mir dringend, meiner zehn Wochen alten Tochter nicht nur die anstehende Grundimmunisierung, sondern die Pneumokokken-Impfung gleich mit zu geben. Das bedeutet eine Spritze mit Sechsfach-Impfstoff in den einen kleinen Oberschenkel, eine weitere in den anderen. Häufiger in die Praxis als unbedingt nötig will ich in diesen Zeiten nicht. Ich höre also auf den ärztlichen Rat. Ohne Corona hätte ich damit noch gewartet.