Sein letztes Rennen fuhr der Cottbuser Maximilian Levy im Februar bei der Bahnrad-WM in Berlin. Seit der Coronakrise ruht der Sport. Der 32-Jährige hat nun mehr Zeit für die Familie. Aber drei Kinder bringen auch einen Profisportler hart an seine Grenzen. Ein Protokoll.

Corona betrifft uns alle – nicht nur in Berlin und Brandenburg. In kürzester Zeit hat das Virus unser Leben auf den Kopf gestellt. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir gerade?

In der Serie #Wiegehtesuns? erzählen uns Menschen aus der Region, wie ihr Alltag gerade aussieht.