Der 24-jährige Schauspieler Jakob D'Aprile hat schon beim Jugendensemble der Volksbühne gespielt und wurde mit 20 Jahren am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien angenommen. Nach seinem Abschluss war er voller Hoffnungen. So geht es Jakob:

Corona stellt noch immer unser Leben auf den Kopf. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir?

Im Oktober 2020 habe ich meinen Abschluss am Max-Reinhardt-Seminar in Wien gemacht und vorher schon als Gast am Schauspielhaus Wien gearbeitet. Wir haben en suite gespielt, also jeden Tag. Nach zehn Vorstellungen, es war so Mitte März 2020, machte erst das Burgtheater zu und Corona legte ziemlich schnell in Österreich alles lahm. Wir waren noch eines der letzten Theater, die gespielt haben, weil das ein privates Theater ist und die extrem abhängig sind von dem Kartenverkauf. Aber irgendwann war klar, dass das jetzt die letzte Vorstellung ist und dann bin ich ganz schnell nach Berlin geflohen, weil ich Angst hatte, nicht mehr aus Wien rauszukommen.

Jetzt würde ich eigentlich gerade in Berlin proben - eine Diplom-Inszenierung an der Ernst-Busch-Schauspielschule. Wir wollten Anfang März 2021 die Premiere machen, aber das ist ja sehr unrealistisch. Die Regisseurin hatte sehr viel Zeit in Kontakte investiert, damit auch Leute kommen. Aber wenn die Situation so ist, dann kommt auch niemand angereist, um sich was anzugucken. Es macht also gerade alles wenig Sinn. Zum Glück gibt es trotzdem ein wenig Geld für uns von der Ernst-Busch.

Wir wollen uns jetzt zwei Mal die Woche online treffen und an den Texten arbeiten, aber ob das klappt - keine Ahnung. Und wenn ich mir vorstelle, dass es dann erst nächstes Jahr aufgeführt wird, muss man sich wieder von vorne damit beschäftigen. Es ist auch die Frage, ob die Gruppe dann in dieser Konstellation wieder zusammenkommen kann. Wir werden also sehen, wie lange wir Lust haben.