Corona stellt noch immer unser Leben auf den Kopf. Was beschäftigt uns am meisten? In welcher Situation stecken wir?

Stephan B. Antczack ist seit 18 Jahren als Weihnachtsmann in Berlin unterwegs. Viele Weihnachtsmänner des Berliner Studentenwerks sind durch seine Schule gegangen. Der Theaterpädagoge, Bezugsbegleiter und Künstler muss in diesem Jahr auch den Tod seiner Mutter verkraften, die an Covid-19 verstorben ist. So geht es Stephan:

Wir – mein Engel "Sternchen", der mich manchmal begleitet, und meine Wenigkeit – haben gesagt: "Wir machen es dieses Jahr nicht so fett, wir beglücken nur unsere Stammkunden". Also die Menschen, die wir von jeher bescheren, die uns gerne haben möchten, denen wir wichtig sind.

"Weihnachten teilen wir uns in der Familie in kleine Gruppen auf"

Es ist ja auch eine Frage, was rechtlich möglich ist. Das muss der Weihnachtsmann ja mitstudieren. Ich will mich nicht an Heiligabend verhaften lassen. Vier Erwachsene plus drei Kinder, das geht. Wir sind ausgesprochen vorsichtig und haben uns das gut überlegt.

Das Wichtigste ist, dass man Abstand halten kann. Dazu habe ich den ganzen Sommer mit meiner Theatergruppe ein Distanztraining gemacht. Deshalb halte ich mich als Weihnachtsmann am liebsten an der frischen Luft auf. Ich habe klar gesagt, dass ich in diesem Jahr durch keinen Kamin in Innenräume klettere. Sorry, ich beschere dieses Jahr nur draußen! Aber ich komme gerne in den Garten oder auf den Hof.