Einträchtig sitzen sie am Esstisch: Vater, Mutter, Kind. Das Kind, Michael, ist allerdings groß, kräftig und schon 30 Jahre alt. Ans Ausziehen in eigene vier Wände ist trotzdem nicht zu denken: Michael hat Trisomie 21, das Down-Syndrom. Er ist zwar recht selbständig, fährt jeden Tag zur Arbeit in eine Behindertenwerkstatt, wirkt sehr unternehmungslustig. Aber er spricht wenig, ist schwer zu verstehen. Alleine versorgen kann er sich nicht.

Und dieser Wert gilt auch für Michael, der keine der für Trisomie typischen Begleiterkrankungen - etwa angeborene Herzfehler - hat. Solche Risikofaktoren wurden in der Studie bereits herausgerechnet. Diese Nachricht ist ein Schock für die Familie. Zumal sie schon erleben musste, wie verheerend Corona sein kann: Michaels Opa starb im Frühjahr vergangenen Jahres an der Infektion. Fragt man Michael, ob er Angst vor dem Virus hat, nickt er heftig und sagt sofort: "Ja."

Angesichts des erhöhten Risikos könne er nicht nachvollziehen, dass Menschen mit Down-Syndrom in der Impf-Reihenfolge nicht der Gruppe mit der höchsten Priorität zugeordnet worden seien, sondern erst in der 2. Impfwelle dran sein würden, sagt Werner Zietz. "So wie das bisher mit dem Impfen hier in Brandenburg läuft – da kriegen wir die Impfung vielleicht im Juni, Juli oder August – das dauert doch Monate." So lange in Sorge leben? Er schüttelt den Kopf.

Fragt man bei der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut nach, warum Trisomie-Kandidaten nicht zu den ersten Impf-Kandidaten gehören, ist das Verständnis für deren Sorge zwar da. Aber der Impfstoff sei noch so knapp, dass man solche Entscheidungen treffen müsse – im Wissen, dass eine Priorisierung immer vielen Einzelfällen nicht gerecht werde, sagt eine Sprecherin.

Seit etwa zwei Wochen hat die Ständige Impfkommission die Möglichkeit eingeräumt, in Einzelfällen eine schnellere Impfung zu prüfen. Dazu müssen sich Betroffene an ihre jeweilige Landesregierung wenden. Das brandenburgische Gesundheitsministerium teilt auf Anfrage mit, es baue dafür gerade eine Clearing-Stelle auf. Viel Hoffnung macht der Pressesprecher aber nicht: So eine Einzelfallgenehmigung könne es wirklich nur in sehr schweren Ausnahmefällen geben, bei Erkrankungen, die bisher womöglich noch gar nicht in der Prioritätenliste berücksichtigt seien.