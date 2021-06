Auch wenn die Inzidenzwerte fallen, mahnen Politiker und Wissenschaftler zur Vorsicht vor der sogenannten Delta-Variante. Die Mutante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. In Berlin wurden inzwischen mehr als 150 Fälle registriert.

Die Sieben-Tag-Inzidenz in Berlin war am Freitag mit 8,4 zum ersten Mal seit langem wieder einstellig. Am Donnerstag wurde der Wert noch mit 10,7 und am Mittwoch mit 12,2 angegeben.

Nach Angaben der Berliner Gesundheitsverwaltung gibt es in Berlin derzeit 156 nachgewiesene Fälle der zuerst in Indien entdeckten Coronavirus-Variante. Es sei zugleich - bei insgesamt abnehmenden Infektionszahlen - eine Zunahme der Delta-Variante zu beobachten.

Ähnlich wie Kalayci äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie sprach sich am Freitag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) dafür aus, Vorsicht bei der Öffnung des Reiseverkehrs in der Pandemie walten zu lassen. "Ich bitte um Verständnis, wenn wir an manchen Stellen ein bisschen vorsichtig sind", sagt sie. "Wir wollen nicht rein und raus aus den Kartoffeln", ergänzte sie. "Wir müssen Schritt für Schritt vorsichtig vorgehen", so Merkel weiter.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sollen alle positiven PCR-Tests wieder genauer auf eine mögliche Delta-Virusform untersucht werden, nicht nur Stichproben. Angesichts der Ausbreitung der Variante zeigte Spahn sich besorgt. Es sei nicht die Frage, ob, sondern wann sie zur dominierenden Variante hierzulande werde. RKI-Präsident Lothar Wieler rechnet spätestens im Herbst damit.

Die Verbandsvorsitzende der Berliner und Brandenburger Amtsärzte, Kristina Böhm, sagte im Inforadio, ein besonderes Problem seien die Reiserückkehrer. Man könne zeitlich erst verzögert feststellen, ob jemand an der Delta-Variante erkrankt ist. Sie sprach sich deshalb dafür aus, Rückkehrer aus bestimmten Gebieten in jedem Fall 14 Tage in Quarantäne zu schicken.