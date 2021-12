Bereits im März könnte es eine allgemeine Impfpflicht geben. Ein Impfregister, wie in Österreich, will die Bundesregierung aber nicht. Welche Aufgaben damit auf die Gesundheitsämter zukämen, zeigt schon die Masern-Impfpflicht. Von E. Angeloudis, D. Donath und M. Pohl

Mitarbeiter, wie die Kinderärztin Elina Melnikowa, rufen dann die Eltern an. "Hier spricht Frau Dr. Melnikova, Gesundheitsamt Berlin-Mitte. Es geht darum, dass ich eine Meldung von der Schule bekommen habe, dass Ihr Sohn gegen Masern nicht geimpft ist." Ein Dutzend solcher Gespräche führt sie am Tag.

Am Gesundheitsamt Berlin-Mitte wird die Impfpflicht schon kontrolliert – allerdings nicht für Corona, sondern für die Masern. Seit März 2020 müssen Schulen und Kitas ungeimpfte Kinder an das Amt melden. 500 Verstöße gegen die Masern-Impfpflicht wurden bis jetzt gemeldet - darunter auch Erzieher:innen oder Lehrer:innen. Bußgeldbescheide stellen sie hier noch nicht aus - noch versucht man es mit Beratungsgesprächen.

Eine Impfpflicht könnte zudem, laut Cornelia Betsch, Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt, für viele eine Entscheidungshilfe sein. "Wir sehen, dass unter den Ungeimpften so ungefähr die Hälfte und ein bisschen mehr nicht impfbereitbereit ist", sagt sie Kontraste. Die anderen könne man noch erreichen. Für einige wäre es auch eine Entscheidungshilfe. "Ohne Gesichtsverlust lässt man sich impfen, ärgert sich kurz, dass man muss, aber am Ende sind dann doch mehr geimpft und wir kommen besser aus dieser pandemischen Situation raus."

Ähnlich könnte es nun auch bei Covid-19 laufen. In der Bevölkerung ist die Zustimmung zu einer Corona-Impfpflicht in letzter Zeit auch gewachsen: Inzwischen befürworten 67 Prozent eine allgemeine Impfpflicht - 43 Prozent waren es noch vor einem halben Jahr.

Unabhängig vom Alter stellt sich ein weiteres grundsätzliches Problem: In Deutschland gibt es anders als in Österreich kein Impfregister. Alle Ungeimpften sind den Behörden in Österreich bekannt. So können Ungeimpfte gezielt kontaktiert werden.

In Deutschland wurde kein Impfregister wie in Österreich aufgebaut - so weiß erstmal niemand, wer nicht geimpft ist. Alternativ könnte eine Impfpflicht durch Stichproben der Polizei kontrolliert werden. Das ist aber unpopulär, extrem aufwändig, unpraktikabel.

Dennoch hadert Olaf Scholz damit, ein Impfregister einzuführen. Der neue Bundeskanzler hat bereits klargemacht, dass er von der Schaffung eines Impfregisters zur Durchsetzung der Pflicht wenig hält [taz.de].

Dabei sagen Datenschützer, dass ein Impfregister, sehr wohl auch in Deutschland möglich wäre. "Aus Datenschutzsicht ist die Etablierung einer Impfpflicht und zur Durchsetzung dieser Impfpflicht, die Etablierung eines Registers, gar kein Problem", sagt Thilo Weichert von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Die Verwaltung sollte aus seiner Sicht bei den Gesundheitsämtern des Landes liegen, damit die Vertraulichkeit dieser Daten gewahrt und so auch die Akzeptanz der Bevölkerung sichergestellt werde.