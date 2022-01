Die Omikron-Welle treibt die Corona-Fallzahlen weiter in die Höhe. Erstmals hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin die 1.000er-Schwelle überschritten. Auch in Potsdam ist die Marke jetzt vierstellig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Coronafällen hat in Berlin erstmals die Marke von 1.000 überschritten. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert für die Hauptstadt am Mittwoch mit 1.055,1 an. Am Dienstag hatte er noch bei 947,7 gelegen. Unter den Bundesländern hat aktuell nur Bremen mit 1.295,6 eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz.

Auch in Brandenburg steigen die Fallzahlen weiter. Die Inzidenz kletterte von 635,3 auf 689,8. In der Landeshauptstadt Potsdam wurde ein neuer Höchstwert von 1.113,1 erreicht. Dort sowie in den Landkreisen Teltow-Fläming und Havelland gelten ab Mittwoch wieder nächtliche Ausgangssperren für Ungeimpfte.