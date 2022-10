Der Berliner Senat hat sich am Dienstag mit dem Corona-Fahrplan für den bevorstehenden Winter beschäftigt. In dem Papier, das dem rbb vorliegt, verabschiedet sich die Gesundheitsverwaltung von dem bisherigen Corona-Ampelsystem. Der Tagesspiegel hatte zuerst über die Pläne berichtet. Das bisherige Corona-Ampelsystem wird fallengelassen, weil die Schwellenwerte nach Ansicht der Koalition inzwischen nicht mehr passen. Denn die aktuellen Corona-Infektionen haben im Schnitt weniger schwere Krankheitsverläufe zur Folge. Unter anderem deshalb ist die Corona-Ampel aus Sicht die Gesundheitsverwaltung nicht mehr das richtige Bewertungsinstrument. In Zukunft will die Gesundheitsverwaltung gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) wöchentlich die Lage bewerten. In dem Lagebericht enthalten sein sollen unter anderem das aktuelle Infektionsgeschehen, die Ergebnisse des Abwassermonitorings und die Belastung des Gesundheitswesens. Wöchentlich soll darüber dann auch wieder im Senat berichtet werden, zuletzt war das alle 14 Tage der Fall.

Je nachdem wie sich die Corona-Lage entwickelt, sieht der Senat die Möglichkeit, die Maskenpflicht in Berlin wieder auszudehnen. Damit das geschieht, muss das Abgeordnetenhaus allerdings einen entsprechenden Beschluss fassen. Bei stetig ansteigenden Infektionszahlen könnte in Berlin die Maskenpflicht auf öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Bibliotheken oder Museen ausgedehnt werden, heißt es in dem Papier weiter. Bisher gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske nur in einzelnen Bereichen wie dem öffentlichen Nahverkehr.



Auch die Testpflicht könnte demnach in Schulen für den Fall steigender Infektionszahlen wieder eingeführt werden, ebenso die Testpflicht in Restaurants oder Clubs. Nähere Informationen zu den Corona-Regeln für den Winter will Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Mittwoch bekanntgeben.



Auch in Brandenburg wird die Corona-Warnampel überarbeitet. Sie orientiert sich seit Anfang Oktober nur noch an der Lage in den Krankenhäusern, wie Ende September beschlossen wurde. Als ein Indikator der Warnampel ist die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern vorgesehen, wenn sie über 1.000 steigt. Hinzu kommt die Zahl neuer Corona-Krankenhauspatienten je 100.000 Einwohner in einer Woche, wo der Warnwert zwischen 7 und 10 statt bisher zwischen 3 und 6 liegen soll. Weiterer Indikator soll der Anteil freier Intensivbetten mit einem Warnwert zwischen 12 Prozent und 15 Prozent sein. Für die Sieben-Tage-Inzidenz soll es keinen Schwellenwert mehr geben.