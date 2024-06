Mögliche Streichung von Fördermitteln - Staatssekretärin soll wegen Umgangs mit offenem Brief nach Protest-Camp gehen

Mo 17.06.24 | 12:38 Uhr

picture alliance/dpa/S.Gollnow Audio: rbb24 radioeins | 17.06.2024 | Lothar Lenz | Bild: picture alliance/dpa/S.Gollnow

Vor einigen Wochen wurde ein pro-palästinensisches Protestcamp in der FU Berlin aufgelöst. Hochschullehrende hatten das kritisiert, was im Bundesbildungsministerium nicht gut ankam. Die Staatssekretärin ist dabei offenbar über das Ziel hinausgeschossen.

Anfang Mai wurde ein pro-palästinensisches Protestcamp in der FU Berlin aufgelöst

Zahlreiche Hochschullehrende hatten dies in einem offenen Brief kritisiert

Im Bildungsministerium wurde dieser Brief scharf kritisiert

Staatssekretärin Döring soll als Reaktion Fördergelder in Frage gestellt haben

Das geht Bildungsministerin Stark-Watzinger wiederum zu weit - Döring soll gehen



Die Vorgänge rund um ein aufgelöstes pro-palästinensisches Protestcamp an der Freien Universität Berlin haben ein politisches Nachspiel. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) will ihre Staatssekretärin Sabine Döring in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Darum habe die FDP-Politikerin Kanzler Olaf Scholz (SPD) gebeten, teilte ihr Ministerium am Sonntagabend mit.



Nach der Räumung des pro-palästinensischen Camps hatten Hochschullehrende in einem offenen Brief den Polizeieinsatz gegen die Demonstrierenden als unverhältnismäßig kritisiert. Das ARD-Magazin Panorama hatte unter Berufung auf interne E-Mails berichtet, im Bildungsministerium sei hausintern um eine Prüfung gebeten worden, inwieweit Aussagen im Protestbrief strafrechtlich relevant sind ob als Konsequenz aus dem Brief Fördermittel gestrichen werden können. Die für die Hochschulabteilung zuständige Staatssekretärin Döring habe den Prüfauftrag veranlasst, sagte Stark-Watzinger. Dieses Vorgehen Dörings habe den Prinzipien der Wissenschaftsfreiheit widersprochen, erklärte sie zur Begründung für ihre Entscheidung, sich von Döring trennen zu wollen. "Ebenfalls hat sie erklärt, dass sie sich bei ihrem Auftrag der rechtlichen Prüfung offenbar missverständlich ausgedrückt habe. Nichtsdestotrotz wurde der Eindruck erweckt, dass die Prüfung förderrechtlicher Konsequenzen auf der Basis eines von der Meinungsfreiheit gedeckten offenen Briefes im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erwogen werde.", so Stark-Watzinger.

dpa/Gollnow Unterstützung für Pro-Palästina-Camp - Stark-Watzinger "fassungslos" über Brief von Uni-Lehrkräften - Kritik auch vom Senat Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und ihre Berliner Amtskollegin Czyborra haben mit scharfer Kritik auf einen Brief Berliner Uni-Dozenten reagiert. Die Lehrenden hatten ihre Unterstützung für ein pro-palästinensisches Protestcamp an der FU ausgedrückt.

Auch Stark-Watzinger kritisierte offenen Brief

Den offenen Brief hatte Stark-Watzinger zuvor auch kritisiert und ist nach eigener Aussage "bis heute fassungslos, wie einseitig in diesem Brief der Terror der Hamas ausgeblendet wurde. Und wie dort etwa pauschal gefordert wurde, Straftaten an den Universitäten nicht zu verfolgen, während gleichzeitig antisemitische Volksverhetzung und gewalttätige Übergriffe gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger zu beobachten sind", wie sie am Sonntagabend schrieb.



CDU sieht "Bauernopfer" - SPD unterstützt Stark-Watzinger

Kritik am Vorgehen von Stark-Watzinger kommt aus der CDU. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin und CDU-Vize Karin Prien schrieb bei X, Döring werde "zum Bauernopfer gemacht", damit zeige sich Politik von ihrer hässlichen Seite. "Bundesministerin Stark-Watzinger hat recht: Ein personeller Neuanfang im BMBF ist notwendig. Sie muss diesen Schritt jetzt selbst vollziehen", erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Thomas Jarzombek.



Der Koalitionspartner SPD begrüßte zunächst den Schritt der Ministerin: "Es ist gut, dass Bundesministerin Stark-Watzinger jetzt aufklärt und schwerwiegende Konsequenzen zieht. Nun muss verloren gegangenes Vertrauen zurückerkämpft und sichergestellt werden, dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen und Förderentscheidungen so wie bisher ausschließlich wissenschaftsgeleitet sind", schrieb der bildungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Oliver Kaczmarek bei X. Wissenschaftsfreiheit sei nicht verhandelbar und das Fundament auch für die Zusammenarbeit in der Ampel-Koalition.

Sendung: rbb radioeins, 17.06.2024, 12:00 Uhr