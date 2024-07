Fraktionschef der AfD in Frankfurt (Oder) mit 54 Jahren gestorben

Ingolf Schneider, der Fraktionsvorsitzende der AfD in der Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt (Oder), ist tot. Das gab der AfD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende im Stadtverband, Wilko Möller, am Sonntag auf dem Kurzvideo-Portal Tiktok [tiktok.com] bekannt.

Schneider sei demnach am vergangenen Samstag im Alter von 54 Jahren "plötzlich und schlagartig" eines natürlichen Todes gestorben. Er sei von einer Angehörigen in seiner Wohnung gefunden worden, bestätigte Möller dem rbb am Montag. Reanimationsversuche durch die alarmierten Rettungskräfte seien erfolglos geblieben.

"Er war in der Stadtverordnetenversammlung ein sehr wichtiger Mann", sagte Möller. "Er hat viele Funktionen übernommen. Er saß in mehreren Aufsichtsräten. Er wollte den Stadtentwicklungsausschuss als Vorsitzender führen. Das fällt jetzt nun alles weg und wir müssen uns völlig neu organisieren."

Schneider war gelernter Instandhaltungsmechaniker, seit 2014 Mitglied der Frankfurter AfD und seit 2019 Fraktionsvorsitzender. Der Politiker hatte bei der Kommunalwahl in vergangenen Juni 2.237 Stimmen erhalten und war erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Der Partei selbst wurde mit 28,7 Prozent stärke Kraft in Frankfurt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 15.07.2024, 07:30 Uhr