Shahed Naji lebt seit gut neun Jahren in Berlin. Die angespannte Lage in Nahost belasten ihn und seine Familie im Libanon. Im Interview spricht der 43-Jährige über die Gefahr des Krieges und das Trauma des Bürgerkriegs.

rbb|24: Herr Naji, was war der Hintergrund für Ihren Umzug nach Berlin?

Shahed Naji: Ich wollte weiter studieren. Ich habe einen Bachelor in Freier Kunst absolviert und ich bin nach Berlin gekommen für ein Masterstudium im Bereich Bühnenbild und szenischer Raum. Davor war fast zwei Jahre lang Kunstlehrer in Katar. Dort habe ich an einer internationalen Schule gearbeitet. 2014 habe ich mich entschieden, dass ich nicht länger in der arabischen Welt leben möchte. Das gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Umfeld ist nicht mehr schön für mich. Ich wollte was anderes erleben.

Sie haben noch Familie im Libanon, Sie haben dort Freunde.

Ja genau. Also ich bin der Jüngste in meiner Familie, fast alle meine Geschwister sind im Libanon und sie leben dort und arbeiten dort, sind verheiratet, haben Kinder. Das ist eine große Familie. Wir haben engen Kontakt, Gott sei Dank. Wir haben WhatsApp und Instagram und man kann so täglich kommunizieren.