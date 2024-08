Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) will die Schaffung von Waffenverbotszonen vorbereiten, sagte er den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (PNN) . CDU-Landeschef Jan Redmann sagte rbb24 Brandenburg aktuell am Sonntag, die Polizei brauche mehr Befugnisse, um islamistische Chatgruppen zu überwachen und schon im Vorfeld eingreifen zu können. Zudem sollten Gefährder auch in Herkunftsländer wie Syrien und Afghanistan abgeschoben werden können. Eine Verschärfung des Waffenrechts, wie von der Bundesregierung geplant, sei Symbolpolitik und reiche nicht aus. Es gehe nicht um Messer, sondern um Islamisten.

Der SPD-Politiker fordert klare Kante gegen Islamismus: "Gegen Islamismus muss entschieden vorgegangen werden", sagte er. "Niemand darf Schutz in Deutschland bekommen, vor dem wir die Menschen schützen müssen." Woidke ist SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am 22. September.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will ebenfalls eine Verschärfung: "Unser Asylrecht muss so geändert werden, dass Menschen ihren Schutz verlieren, wenn sie hinreichend tatverdächtig sind, schwere Straftaten oder Straftaten gegen die öffentliche Ordnung zu planen", sagte Landeschef Robert Crumbach den "PNN".

Die Berliner Polizei und die Innenverwaltung unter der schwarz-roten Regierung der Hauptstadt arbeiten aktuell an einer Reform des "Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes". Dieses Gesetz regelt beispielsweise die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei in Berlin. Aufgrund der bundesweit gestiegenen Messerangriffe brachte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits in der vergangenen Woche eine bundesweite Verschärfung des Waffengesetzes ins Gespräch.

Bei dem Angriff auf einem Stadtfest in Solingen [tagesschau.de] hatte ein Mann am Freitag drei Menschen getötet. Acht weitere Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, ist in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plant eine Verschärfung des Waffenrechts, darunter ein Umgangsverbot für gefährliche Springmesser. Auch die Grünen dringen auf ein schärferes Waffenrecht und ein Verbot zum Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit.