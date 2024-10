Bei einer Wahlparty der AfD in Potsdam wurde ein Song der Band Die Atzen umgedichtet. Die Berliner reagierten nun mit rechtlichen Schritten und forderten die Partei auf, das zu unterlassen. Andernfalls könnte es teuer werden.

Die AfD darf einen Song der Berliner Band Die Atzen nicht mehr verwenden. Das teilte der Vorsitzende der AfD Brandenburg, René Springer, am Dienstag den Mitgliedern des Landesverbandes mit.

Auf der AfD-Wahlparty in Potsdam haben am Sonntagabend Teilnehmer lautstark von massenhaften Abschiebungen gesungen. Dagegen ist inzwischen eine Anzeige wegen Volksverhetzung erstattet worden. Die Polizei geht der Sache nach.

AfD-Anhänger singen in Potsdam "Wir schieben sie alle ab"

Nach der Landtagswahl hatten AfD-Anhänger zur Melodie des Songs "Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)" von Die Atzen lautstark und minutenlang ein Lied über Abschiebungen auf der Wahlparty der Partei in Potsdam gesungen.

In der Mitteilung teilt Springer nun weiter mit, dass die AfD eine entsprechende "verbindliche strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung" abgegeben habe, die ihr die Verwendung des Songs auf öffentlichen Veranstaltungen sowie in den sozialen Medien untersagt. "Im Falle eines etwaigen Vertragsverstoßes drohen uns empfindliche Vertragsstrafen", so Springer weiter.

Außerdem darf auch das Video der Wahlveranstaltung mit der entsprechenden Passage nicht mehr gezeigt oder geteilt werden. Das würde den Angaben zufolge zu Strafen für die handelnden Mitglieder führen.