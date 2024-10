Das brachliegende Areal am Bogensee bei Wandlitz (Barnim) könnte ein internationaler Hochschul-Standort werden. Das schlägt der Vorstand des Berliner Studentendorfs vor. Ein Schwerpunkt eines Hochschulstandorts auf dem Bogensee-Areal solle die Demokratieförderung sein, sagte Studentendorf-Vorstand Andreas Barz am Mittwoch.

Deshalb freue es ihn, so Bartol, "dass die Gemeinde Wandlitz die Chance ergriffen hat, sich um eine Förderung im Programm Nationale Projekte des Städtebaus 2024 zu bewerben." Schon im Sommer sei Wandlitz in das Förderprogramm aufgenommen worden. Die Gemeinde hatte sich stets gegen den Abriß und für alternative Nutzungskonzepte ausgesprochen.

Die Berliner Finanzverwaltung betont jedoch weiterhin: Wenn auch die aktuellen Bemühungen ins Leere liefen, werde Berlin keine andere Wahl bleiben als einen Schlussstrich zu ziehen und das Gelände zu renaturieren, sprich: die Gebäude abzureißen.

Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin sagte, auch Privatpersonen, Verbänden und Unternehmen hätten Interesse an der Liegenschaft. "Die seriösen und potenziell realistischen Konzeptvorschläge" würden derzeit geprüft.

"In den letzten Jahrzehnten hat es nicht an Ideen zur Nachnutzung gefehlt, wohl aber an einer nachhaltigen Finanzierung und wirtschaftlichen Perspektiven", so die Sprecherin. Allein die Bewirtschaftungskosten lägen im Schnitt bei 250.000 Euro pro Jahr, im vergangenen Jahr sogar bei 280.000 Euro.

Die Kosten, um das Gesamtareal wiederherzustellen und zu erschließen, beziffert die Finanzverwaltung mit 300.000 Euro. Zwischen den Jahren 2019 bis 2022 habe das Land Berlin zudem etwa vier Millionen Euro für Notsicherungsmaßnahmen investiert. Für eine Abriss der Gebäude und die Renaturierung prognostiziert die Finanzverwaltung rund 40 Millionen Euro.