Frankfurter OB Wilke will Videoüberwachung in sogenannten Angstzonen

Waffenverbote und Videokameras: Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) pocht auf den einfacheren Einsatz dieser Mittel im Kampf gegen Kriminalität. Denn auch in seiner Stadt gebe es "Angstzonen".

Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) dringt auf eine leichtere Durchsetzung von Videoüberwachung für Angst besetzte Stadtgebiete mit erhöhter Kriminalität. "Es gibt schon Areale, bei denen sich die Leute Gedanken machen, ob sie abends da lang gehen", sagte Rathauschef René Wilke (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. "Die Innere Sicherheit ist für die Lebensqualität der Menschen so entscheidend."

Bislang seien die Hürden für die Videoüberwachung aber sehr hoch, weil es als Grundrechtseingriff verstanden werde und es um Datenschutzbelange gehe, sagte Wilke. Bereits nach schweren Gewalttaten in früheren Jahren in Frankfurt (Oder) habe die Zahl der Delikte als Voraussetzung nicht ausgereicht, um eine Kameraüberwachung zu genehmigen.

Auch er wolle keine Stadt, "wo an jeder Ecke einer Kamera ist", sagte Wilke. "Aber wir vor Ort wissen am besten, wo Leute sich nicht wohlfühlen und sie Sorgen und Ängste haben. Wir können es am besten einschätzen."