Weiter so ohne "Weiter so"

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) war angetreten, um ein "Weiter so" in der Landespolitik zu verhindern. Die SPD wollte als stärkste Kraft auf jeden Fall weiter in der Regierung dominieren. So wie sie das auch nach den sieben vorhergehenden Wahlen tat. "Weiter so" steht nirgends im 67-seitigen Text des Koalitionsvertrags. Man nennt es nur anders.

"Bewährtes sichern" heißt es auf dem Titelblatt. Unambitionierter kann man nicht ausdrücken, was die neue Koalition will: den Status quo halten. Auf jeder Seite wird "fortgeführt", "stabilisiert", "weiterentwickelt". Ja, man verspricht auch, Neues zu schaffen und Brandenburg voranzubringen.

Aber was ist wirklich neu? Dass man in der Schule zuallererst Lesen, Schreiben und Rechnen lernen soll, ist keine neue Erkenntnis. Dass man Bürokratie abbauen muss, um die Wirtschaft weniger zu gängeln, wird seit Jahrzehnten gefordert.

Und was ist der konkrete Beitrag der Koalition dazu? Ein Sonderausschuss im Landtag zu Bürokratieabbau. Das ist genau mein Humor. Viel Raum für Referenten, Sitzungen und geduldige Papiere.

Auch die Senkung der Energiepreise ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Doch der Koalition fällt nicht viel mehr ein, als sich beim Bund für Maßnahmen zur Preissenkung einzusetzen. Überhaupt wird sehr oft auf den Bund gezeigt, wenn es um Geld oder Reformen geht.