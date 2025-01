Die sächsische Polizei ermittelt nach einer Anzeige des brandenburgischen AfD-Fraktionschefs Hans-Christoph Berndt wegen eines Übergriffs am Rande des AfD-Bundesparteitags am Wochenende in Riesa.

Im Potsdamer Landtag war Berndt am Dienstag mit einem blauen Auge zu sehen. Ihmzufolge sei er am Samstag bei der Anreise zum Parteitag im Auto sitzend von mehreren Personen umzingelt worden. Sein Auto sei mit Stickern beklebt und die Luft aus den Reifen gelassen worden, so Berndt gegenüber der DPA. Er habe deshalb sein Auto verlassen. Beim Wiedereinsteigen habe ihm jemand die Autotür an den Kopf geknallt, heißt es.

Beim Bundesparteitag der AfD im sächsischen Riesa hatten am Wochenende rund 10.000 Menschen demonstriert. Nach mehreren Vorfällen im Zusammenhang mit den Demonstrationen fordern sowohl die AfD als auch die Linke eine Aufarbeitung des Polizeieinsatzes [tagesschau.de].

Neben Berndt sollen weitere AfD-Politikerinnen und -Politiker angegriffen worden sein. Organisatoren des Gegenprotests prangern dagegen mutmaßliche Polizeigewalt gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten an. Darunter war auch der Linken-Abgeordnete Nam Duy Nguyen [mdr.de] - dieser Vorfall möglicher Polizeigewalt ist in einem Video dokumentiert.

