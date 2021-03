Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) kritisiert den Umgang mit der Corona-Notbremse in Brandenburg. Es gebe gute Gründe, sich an der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu orientieren, sagte Müller dem Nachrichtenportal "watson". Es sei ein Problem, dass Brandenburg die Grenze zur Rücknahme der Lockerungen auf 200 hochgesetzt habe . Mit Blick auf seinen brandenburgischen Amtskollegen Dietmar Woidke (SPD) sagte er, man müsse zwar akzeptieren, dass ein Ministerpäsident für sein Bundesland anders entscheide. Wenn man bei einem so grundlegenden Thema nicht beieinander bleibe, sei das aber schwierig.

Die sogenannte Corona-Notbremse soll laut Bund-Länder-Beschluss vom 3. März gezogen werden, wenn die Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche auf 100 steigt. Brandenburg hatte nach der Ministerpräsidentenkonferenz in seiner eigenen Landesverordnung einen Wert von 200 festgelegt. Ab einer Inzidenz von 100 können Landkreise Maßnahmen wieder verschärfen – das ist aber nicht verpflichtend.

In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster in Südbrandenburg liegt die Sieben-Tages-Inzidenz seit Tagen weit über 100. Mittlerweile ist sie auch in den an Berlin grenzenden Kreisen Teltow-Fläming und Oberhavel auf über 100 gestiegen.

Die Zahlen steigen derzeit in ganz Brandenburg stark an. Das Brandenburger Kabinett will darüber voraussichtlich noch in dieser Woche auf einer Sondersitzung über die Lage beraten, kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag an.