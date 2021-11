Der rbb sendet am Montag um 20:15 Uhr ein rbb Spezial zur Corona-Lage in Berlin und Brandenburg

Die vor einem Monat abgeschaffte Maskenpflicht an Berliner Grundschulen wird wieder eingeführt. Die Maßnahme für die Klassenstufen eins bis sechs werde "im Laufe der Woche" greifen, sobald die Schulen die Eltern informiert hätten, erklärte die Senatsverwaltung für Bildung am Montag.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt kräftig, die bundesweite Inzidenz ist auf einem Höchststand. Auch die Zahlen in Berlin und Brandenburg gehen weiter hoch. Der Berliner Senat will am Montag über die Ausweitung der 2G-Regel beraten.

Die Bestimmungen zum Infektionsschutz an Schulen werden laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres permanent überprüft und in Hygienebeirat unter anderem mit Wissenschaftlern und Ärzten beraten.

Der Berliner Senat will in einer am Montagabend stattfindenden Telefonschalte zum Thema Corona auch über eine mögliche Ausweitung der 2G-Regelung sprechen. Das sagte eine Senatssprecherin dem rbb auf Anfrage. Bereits am Montagmorgen hatten sich dazu die zuständigen Staatssekretäre getroffen, um Beschlüsse für eine Ausweitung der 2G-Regel vorzubereiten.

Dass die Ausweitung der 2G-Regel, ähnlich wie in Sachsen, in Berlin kommt, ist somit sehr wahrscheinlich. Ungeimpfte müssten sich dann auf stärkere Corona-Einschränkungen einstellen. Bereits am Sonntagabend hatte Gesundheits-Staatssekretär Martin Matz (SPD) in der Abendschau des rbb erklärt: "Wir müssen jetzt den Krankenhäusern helfen und wir müssen alle Menschen besser schützen, insbesondere die Nichtgeimpften. Es läuft deswegen darauf hinaus, dass wir mehr Regelungen mit 2G-Zutritt brauchen werden." Zu konkreten Einzelheiten äußerten sich Kalayci und Matz nicht.