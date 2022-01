Senat will Studierende in Laboren für Corona-Tests einsetzen

Wegen der Omikron-Welle sind die Berliner Labore an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Da jedoch immer mehr PCR-Tests ausgewertet werden müssen, will der Senat in Laboren Studierende bestimmter Fachrichtungen einsetzen.

Immer öfter bekommen Menschen, die sich einem Corona-Antigen-Schnelltest unterziehen, ein positives Testergebnis. In Berlin wird das augenfällig vor den zwölf landeseigenen Corona-Testzentren. Denn nur dort können in Berlin positiv Getestete das Ergebnis ihres Antigentests mit einem PCR-Test überprüfen lassen. Das Land Berlin hat nun einen Antrag gestellt, die PCR-Tests zu beschränken, da die Labore mit der Auswertung nicht hinterherkommen.

Zur Aussicht stünden 45 Stellen in Vollzeitbeschäftigung, um die Labore bei der Probenannahme, Datenerfassung und Analytik temporär zu unterstützen. "Dadurch könnten die wöchentlichen Kapazitäten um ca. 28.000 PCR-Tests gesteigert werden", heißt es in dem Schreiben.

In einigen Bundesländern sind die Labore bei der Auswertung der PCR-Tests überlastet, auch in Berlin sind die Tests bereits knapp geworden. In Brandenburg ist die Lage noch nicht angespannt, doch die Labore sehen bereits Probleme.

Kapazitäten in Berlin am Limit

In Berlin stieg die Nachfrage nach PCR-Tests zuletzt erheblich an - auf rund 47.000 pro Woche. Sie schwanke zwar, erhöhe sich aber kontinuierlich, teilte die Gesundheitsverwaltung am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Demnach gab es vom 13. bis 19. Dezember in den landeseigenen Testzentren noch 9.826 PCR-Tests und in den gewerblichen Teststellen 3.181. In der vergangenen Woche vom 10. bis 16. Januar waren es in den landeseigenen Testzentren bereits 32.197 Tests, in den gewerblichen Teststellen 14.736.