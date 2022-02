Rückkehr nach den Winterferien - Schule in Berlin beginnt mit mehr Tests und weniger Quarantäne

Am Montag kommen die meisten Schüler in Berlin aus den Winterferien zurück in die Schulen. Manche bleiben aber auch vorsichtshalber zu Hause. Den Verzicht auf die Präsenzpflicht will die Bildungssenatorin noch im Februar prüfen.

Mit einigen Neuregelungen hat am Montag in Berlin der Schulbetrieb nach den Winterferien begonnen. In den kommenden zwei Wochen sind dabei tägliche Corona-Tests Pflicht, danach dann wieder drei Tests pro Woche. Von der Testpflicht in Schulen grundsätzlich befreit sind geimpfte und genesene Schüler, aber auch ihnen werden Tests dringend angeraten.



Zudem gelten neue Quarantäne-Regeln: Kommt es in einer Schulklasse oder Lerngruppe zu einer Corona-Infektion, dann muss keine Kontaktperson mehr in Quarantäne. Stattdessen müssen sich Kontaktpersonen täglich testen lassen. Nur bei negativem Testergebnis darf weiter am Präsenzunterricht teilgenommen werden, so sieht es die neue "Test-to-Stay"-Strategie vor. Diese Regelung gilt allerdings nur bei Infektionen in der Schule – und nicht bei Infektionen im familiären und privaten Bereich. In diesem Fall müssen Schüler als Kontaktpersonen weiterhin in häusliche Quarantäne.

Zuletzt 18.000 Schüler nicht in der Schule

Bereits seit dem 25. Januar und vorerst bis Ende Februar ist in Berlin die Präsenzpflicht ausgesetzt. Wer dies nutzen will, muss sein Kind am ersten Abwesenheitstag schriftlich bei der Schule vom Präsenzunterricht abmelden. Das Kind muss dann mindestens eine Woche lang aussetzen, stunden- oder tageweise ist es nicht möglich. Das freiwillige Fernbleiben wird auf dem Zeugnis als entschuldigte Fehlzeit vermerkt. Der Schülerausweis gilt übrigens weiterhin als Testnachweis - auch, wenn die Schüler den Präsenzunterricht aussetzen.



Zum Schulauftakt nach den Winterferien sind etwa 18.000 Schüler in häuslicher Isolation oder Quarantäne, sieben Prozent des Lehrpersonals sind erkrankt, wie aus den jüngsten Zahlen der Senatsverwaltung für Bildung hervorgeht. "Wir müssen nun schauen, wie sich das am ersten Schultag nach den Ferien auswirkt. Klar ist, dass die Lehrerschaft trotzdem besonders jene Schüler unterstützen wird, die das benötigen", sagte Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Montagmorgen im Inforadio des rbb.

Busse hofft auf baldige Rückkehr zur Präsenzpflicht

Auch Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, würden so gut wie möglich mit Lernmaterialien ausgestattet, so Busse: "Die Kollegen werden das, so wie sie Kraft haben, natürlich tun. Man muss da abwägen, was möglich ist." Busse verwies auf den hohen Krankenstand auch unter den Schulbeschäftigten. Zum Aushändigen von Lernmaterial sind Lehrer nicht verpflichtet, sobald sich Eltern dafür entscheiden, ihr Kind vorsichtshalber zu Hause zu lassen.



Ob das Aussetzen der Präsenzpflicht über den 28. Februar hinaus verlängert wird, ließ Busse derweil offen. Das hänge vom Infektionsgeschehen ab. Werde die Omikron-Welle in Berlin bis Ende Februar gebrochen, dann werde frühzeitig genug darüber entschieden, zurück zur Präsenzpflicht zu kommen, so Busse. Sie hoffe, dass dies bald möglich sei.



Schülervertretung sieht Maßnahmen teils kritisch

Die Berliner Schülervertretung sieht den Start ins zweite Schulhalbjahr am Montag ohne Präsenzpflicht mit großer Skepsis. "Wir hatten ja schon Phasen, wo in Berlin die Präsenzpflicht aufgehoben war, die Schuldistanz ist da einfach wieder größer geworden", sagte der Sprecher des Landesschülerausschusses, Rufus Franzen, der Deutschen Presse-Agentur.



Er sieht das große Problem bei der Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Für die Lehrerinnen und Lehrer sei es kaum umsetzbar, gleichzeitig im Homeschooling und in Präsenz zu betreuen. Die Unterrichtsqualität sinke daher für alle und sei im Homeschooling generell schon schlechter, sagte Franzen.

FFP2-Masken für benachteiligte Schüler?

Ganz wichtig sei, dass sich Schülerinnen und Schüler weiter testen lassen, meinte Franzen. Er hält die zeitweise Aufstockung der Tests in den beiden ersten Schulwochen nach den Winterferien für eine sinnvolle Maßnahme. "Es sorgt einfach für ein sichereres Gefühl, wenn man weiß, die Personen, die heute neben mir sitzen, haben alle ziemlich sicher kein Corona."



Sozial schwächere Haushalte sollten FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommen, schlug Franzen ergänzend vor. Damit alle, die sie gerne tragen wollen, auch die Möglichkeit hätten. "Uns ist wichtig, zu schauen, wie man die bestmöglichen Sicherheitsmaßnahmen in der Schule trifft, die gleichzeitig den bestmöglichen Unterricht bieten."