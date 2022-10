Noch ist sich der Berliner Senat nicht einig darüber, ob in Innenräumen wieder eine Maskenpflicht gelten soll. Deshalb soll bei der Entscheidungsfindung am kommenden Dienstag auf Expertenmeinungen zurückgegriffen werden.

Am vergangenen Dienstag hatte der Senat diesbezüglich noch keine Entscheidung getroffen. Die Expertenanhörung könnte an dieser Stelle mehr Klarheit bringen.

Der Berliner Senat wird vor einer Entscheidung über eine Verschärfung der Maskenpflicht in Berlin Experten anhören. Dazu sollen Vertreter der Charité und des landeseigenen Klinikkonzerns Vivantes zur Senatssitzung am kommenden Dienstag eingeladen werden. Das teilte Senatssprecherin Lisa Frerichs am Freitag mit.

Hintergrund der Diskussion ist die sich erneut verschärfende Corona-Lage bundesweit und auch in Berlin. In der Hauptstadt betrug die Hospitalisierungsinzidenz laut dem Corona-Bericht am Freitag bei 21,8. Der Wert gibt die Zahl der Krankenhauseinweisungen von Patienten mit Corona-Infektion binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Der Wert stieg zuletzt, die sogenannte Corona-Ampel zeigt an dieser Stelle Rot. Auch die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten nahm weiter zu und beträgt aktuell 6,1 Prozent, was einer gelben Warnampel entspricht. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 443,5.

Vergangene Woche hatte Gesundheitssenatorin Gote empfohlen, Stufe 2 des dreistufigen Corona-Fahrplans in Kraft zu setzen. Demnach würde eine Maskenpflicht in Innenräumen, die oft von Menschen aufgesucht werden, gelten. Betreffen könnte das etwa Geschäfte oder öffentliche Gebäude wie Museen, Bibliotheken oder Hochschulen. Im Moment gilt die Maskenpflicht in Berlin im öffentlichen Personennahverkehr.

Zuletzt forderten auch Amtsärzte, das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Innenräumen wieder einzuführen. "Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden", sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Johannes Nießen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag.