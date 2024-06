Manfred Wolke hat im Boxen Legendenstatus erreicht. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben. Im Interview erklärt sein langjähriger Schützling Axel Schulz, was Wolke so besonders gemacht hat und warum ihn die Boxwelt vermissen wird.

Nicht mehr so sehr wie früher. Aber das ist glaube ich auch ganz normal, dass jeder so ein bisschen sein Leben lebt und seine Erfüllung sucht. Wenn wir uns zuletzt aber mal gesehen haben, haben wir uns immer gerne miteinander unterhalten.

Er wollte den unbedingten Sieg und hat alles daran gesetzt zu gewinnen. Sowohl im Sport als auch außerhalb des Rings. Durch ihn habe ich gelernt, niemals aufzugeben. Dabei gab es auch Momente, die in der heutigen Zeit schwierig gewesen wären. Man kann sich nicht vorstellen, wie er gerade mich, aber auch andere Sportler, immer beschimpft hat. Das ging teilweise unter die Gürtellinie, aber er hat damit alles rausgekitzelt. Seine Kunst war, mich danach in den Arm zu nehmen und ganz lieb zu sagen: "Na siehste, ging doch!" Man muss als Leistungssportler über seine Grenze springen und "Manne" hat das möglich gemacht.

Manfred Wolke gilt als eine der bedeutendsten Figuren im deutschen Boxsport. Sie haben ihn jahrelang als Trainer erlebt. Was hat ihn so besonders gemacht?

Er hatte also ein besonderes Fingerspitzengefühl dafür, wie man die Boxer richtig motiviert?

Das kann man schon so sagen. Wenn mal Journalisten in der Trainingshalle waren, hat er sich aber zurückgenommen und nicht die Worte in den Mund genommen wie sonst (lacht). Die waren nämlich manchmal sehr verletzend, aber genau so hat er es erreicht.