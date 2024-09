Der BFC Dynamo verliert seinen Trainer Andreas Heraf. Wie der Verein am Montagmorgen mitteilte, haben sich der BFC und Heraf einvernehmlich getrennt. Als Grund wurden gesundheitliche Probleme des 56-Jährigen angegeben.

"Trainer Andreas Heraf hat die Vereinsverantwortlichen des BFC Dynamo darüber informiert, dass der 56-jährige Österreicher an einem akuten Bandscheibenvorfall leidet und sich in ärztliche Behandlung in Österreich begeben muss", heißt es in der Mitteilung.

Heraf hatte den Klub erst im Juli zu Beginn der neuen Saison in der Regionalliga Nordost übernommen. In sechs Liga-Spielen holte er jeweils zwei Siege, Remis und Niederlagen. Wer Nachfolger des Österreichers wird, steht noch nicht fest.