Buckwitz, die sich mit ihrer Leistung äußerst unzufrieden zeigte, ist damit auf bestem Wege, nach zwei Titeln im Mono-Weltcup erstmals auch in der kombinierten Gesamtwertung aus Mono und Zweier zu triumphieren. Kim Kalicki (Wiesbaden) landete in St. Moritz auf Platz sechs, das Podium komplettierten die Australierin Breeana Walker als Zweite und Kaysha Love aus den USA auf Rang drei.

Das erste von insgesamt drei Frauen-Rennen an diesem Wochenende war ursprünglich für den ersten Saisonstopp in St. Moritz zwei Wochen zuvor vorgesehen gewesen. Zu warme Temperaturen hatten den Zeitplan dann aber durcheinander gebracht und die Verschiebung notwendig gemacht.

Am Samstag (ab 9 Uhr) könnte Nolte im zweiten Mono-Rennen zurückschlagen, zum Abschluss steht am Sonntag (ab 9 Uhr) noch der Zweier auf dem Programm. Die Männer um Rekordweltmeister Francesco Friedrich steigen an diesem Wochenende dagegen zweimal in den größten Schlitten. Am Samstag (ab 12 Uhr) steht das erste Vierer-Rennen an, am Sonntag (ab 12 Uhr) das zweite.