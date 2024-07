Schwache Ausbauquote auch in Berlin

So 21.07.24 | 17:51 Uhr

Neben Brandenburg gibt es noch sieben weitere Bundesländer, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Sachsen, in denen noch kein Dorf komplett mit Glasfaser versorgt ist. Die meisten vollversorgten Dörfer befinden sich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

In Brandenburg ist noch kein Dorf (mit unter 3.000 Einwohnern) komplett mit Glasfaseranschlüssen versorgt. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe und berufen sich auf eine Marktanalyse des Vergleichsportals Verifox. Insgesamt sind laut der Studie in ganz Deutschland bislang nur 190 Dörfer vollständig ans Glasfasernetz angeschlossen.

Der Vorteil von Internet über Glasfaserkabel liegt darin, dass es deutlich weniger anfällig für Störungen ist, als die Kupferkabel. Die Up- und Downloadraten können so konstant aufrecht erhalten werden. Die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, Deutschland bis 2030 flächendeckend mit Glasfaser und dem neuesten Mobilfunkstandard zu erschließen.

Am besten läuft der Ausbau bislang in Norddeutschland. Hamburg hat bereits 68 Prozent Glasfaseranteil, Schleswig-Holstein 59,1 Prozent und Niedersachsen rund 54 Prozent. Brandenburg liegt mit rund 41 Prozent aber immerhin auf Platz fünf, noch deutlich vor Berlin (30 Prozent). Am schlechtesten ist der Ausbau bislang im Saarland.