Nachdem der Sauerstoff aus der Elektrolyse zu Ozon umgewandelt wurde, bleibt noch der Wasserstoff, den einfach in die Atmosphäre zu entlassen wäre Verschwendung. "Auch wenn intensiv an der Weiterentwicklung von Batterien geforscht wird, ist Wasserstoff im Moment noch besser speicherbar als elektrische Energie direkt," so Jens-Uwe Repke.

Nicht nur als Energiespeicher für wind- und sonnenscheinarme Zeiten eignet sich Wasserstoff. Um vom Einsatz von Koks wegzukommen, benötigt die Stahlindustrie beispielsweise große Mengen an Wasserstoff. Sogenannte eFuels für Flugzeuge und LKW für den Langstreckenverkehr können aus Wasserstoff hergestellt werden und auch Rohstoffe für die Chemieindustrie, wie beispielsweise Ammoniak für die Düngemittelherstellung, lassen sich erzeugen. Wird dieser "grüne Wasserstoff" mithilfe erneuerbarer Energien gewonnen, ist das ein Weg, um Industrie und Verkehr klimafreundlicher zu gestalten.

Ein Problem für den kurzfristigen Wandel zur klimafreundlicheren Wasserstoffwirtschaft ist die fehlende Infrastruktur zum Transport und zur Lagerung von Wasserstoff. Daher gibt es viele Konzepte, um den Wasserstoff in leichter zu transportierende Stoffe umzuwandeln. Neben Methanol, das in Brennstoffzellen zu Stromherstellung eingesetzt wird, und Ammoniak, das auch brennbar ist, eignet sich vor allem Methan (CH4). Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und Biogas und lässt sich so in das bestehende Gasnetz einspeisen. Ein Ansatz, der auch in Schönerlinde verfolgt wird.