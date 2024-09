Berliner Bus- und Tramfahrer am häufigsten krankgeschrieben

Berliner Bus- und Straßenbahnfahrer sind zweieinhalbmal häufiger krankgeschrieben als der Durchschnitt der Beschäftigten in Berliner Betrieben. Das geht aus einer Auswertung der Krankenkasse AOK Nordost für das erste Halbjahr 2024 hervor.

"Das System ist nicht so stabil, wie ich mir das vorstelle", räumt BVG-Chef Falk im Gespräch mit dem rbb ein. Bevor das Unternehmen weiter wachse, müssten Fuhrparks erneuert und das Angebot konsolidiert werden. Von Thorsten Gabriel

Die geringsten Fehlzeiten wiesen versicherte Berliner Beschäftigte laut Statistik in der Landwirtschaft auf. Sie fehlten im Schnitt nur an 2,5 Tagen im ersten Halbjahr. Geringe Fehlzeiten hatten auch Beschäftigte in der Hochschullehre- und Forschung (3,3 Fehltage), der Kosmetik (3,5 Fehltage), der Softwareentwicklung (3,9 Fehltage) und Berufskraftfahrer (4,2 Fehltage).

Die Gründe für geringe Fehlzeiten können laut der Krankenkasse vielfältig sein: "Neben guten Arbeitsbedingungen spielen auch Selbstwirksamkeit und hohes Pflichtgefühl eine Rolle." So finden sich unter den zehn Berliner Berufen mit den geringsten Fehlzeiten auch Ärztinnen und Ärzte sowie Geschäftsführerinnen und Vorstände (jeweils 4,7 Fehltage).