Das moderne modulare Bauen soll anders sein, als der klassische Plattenbau - und mehr Vielfalt in der Ausführung zeigen. Die dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser in Berlin-Köpenick unterscheiden sich zwar nicht besonders voneinander, aber sie fallen auch nicht negativ auf zwischen den hübschen Altbauten um sie herum.

Am Sterndamm in Johannisthal versteckt sich hinter zwei Altbauten möglicherweise ein Weg aus der Wohnungsnot: Hier wurden 2022 insgesamt 66 neue Wohnungen vermietet. Dafür wurden in rund 16 Monaten zwei neue Mehrfamilienhäuser gebaut, aber nicht wie üblich von Grund auf vor Ort. Stattdessen hat das Bauunternehmen Wände, Decken und ganze Badezimmer in der Fabrik gefertigt, zur Baustelle gefahren und dort montiert. Diese Bauweise hat verschiedene Namen: Modulares Bauen, Serielles Bauen, Typenbau. Oder früher: Plattenbau.

Mit der Eröffnung der Kita in Brück-Schlossbusch ist das neu gestaltete Quartier komplett. Die sanierten Plattenbauten haben deutlich an Qualität gewonnen - auch dank neuer Infrastruktur.

Die Bestandteile des Hauses werden bei der modularen Fertigung in der Fabrik hergestellt. Je nach Bauweise liefern Lastwagen Wände und Decken, ganze Räume oder noch größere Bestandteile auf die Baustelle. All das inklusive Elektrik und Rohren, sodass die Teile einfach zusammengesetzt werden können, wie bei einem Lego-Set. Der große Vorteil: Weil die Bauteile in Serie gefertigt werden, ist die Bauzeit Jörg Lippert zufolge etwa sechs Monate kürzer als der klassische Massivbau auf der Baustelle.

Dazu kommt, ebenfalls wegen der Serienfertigung, ein Preisvorteil. Das liegt nicht nur an der schnelleren Fertigstellung – sechs Monate kürzere Bauzeit bedeutet eben auch, dass die Arbeitskosten sinken. Der Bauherr muss darüber hinaus weniger Angst haben, dass etwas Unvorhergesehenes passiert. Die Gebäude an sich sind schließlich fast fertig, bevor sie überhaupt auf der Baustelle ankommen. "Das muss dann aber auch in die individuelle Situation passen", sagt Lippert. Schließlich seien die Bedingungen auf der Baustelle immer anders: "Da muss man meistens noch Anpassungen vornehmen. Das heißt, der Grundpreis ist zwar günstiger, manchmal kann der Preis aber auch steigen."

In Serie fertigen und dadurch Preise und Bauzeiten drücken – wie man in vielen Plattenbauvierteln in Berlin und Brandenburg sieht, ist das keine neue Idee. Dass sie jetzt wiederentdeckt wird, liege an den wirtschaftlichen Umständen, sagt Jörg Lippert: "Aufgrund der aktuellen Situation – hohe Bauzinsen, hohe Baustoffpreise, Fachkräftemangel –, ist natürlich immer die Frage: Welche Alternativen habe ich? Deswegen wird das modulare Bauen jetzt viel intensiver angewendet als noch vor wenigen Jahren."