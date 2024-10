Kartoffelernte in Brandenburg: Hightech statt Personalsorgen

Kartoffeln werden in Brandenburg immer seltener angebaut. Die Anbaufläche nimmt stetig ab. Hoffnung macht neue Technik: Damit können bis zu 300 Tonnen Kartoffeln pro Tag geerntet werden. Von Alexander Goligowski und Philipp Rother

Erntehelfer sind kaum noch zu finden, immer mehr Brandenburger Landwirte stellen den Kartoffelanbau ein. Nicht so die Märkische Agrargenossenschaft Mittenwalde (MAG). Sie zählt zu den größten Kartoffelproduzenten des Landes und hat nun massiv in neue Technik investiert.

Kartoffelanbau in Brandenburg

Es wurden zwei sogenannte Airsep Evo 290 gekauft. Meter für Meter fräsen sich die mächtigen Vollerntemaschinen durch das Feld. Sie ernten die Kartoffeln dabei dank modernster Technik in nur einem Arbeitsschritt. Mit einer Maschine können fünf Hektar pro Tag abgeerntet werden - der Abtransport kommt da kaum hinterher. Das hat aber seinen Preis: Fast 500.000 Euro kostet ein Gerät. Nur größere Kartoffelbauern wie die MAG können sich das leisten. Auf 300 Hektar baut sie in Dahme-Spreewald Kartoffeln an.

Für Geschäftsführerin Cornelia Brinkmann hat der Vollernter auch mit Blick auf Klimawandel und Wetterumschwünge einen strategischen Vorteil: "Durch die Vollerntemaschinen sind wir wetterunabhängig und können in der gleichen Zeit die doppelte Menge schaffen." Das sei vor allem ein großer Vorteil, wenn nicht so viele Erntetage zur Verfügung stehen.